تقنية القنفذة تشارك في ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور

تشارك الكلية التقنية بالقنفدة في ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور، والذي يقام خلال الفترة من ٣-٤/ ١٤٤٣هـ بالمركز الحضاري بمحافظة القنفذة.

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، أن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لإبراز تاريخ القنفذة وحضارتها من خلال مشاركة نخبة من الباحثين، كما يعتبر أيضاً خطوة مهمة جداً لتشجيع إقامة ملتقيات علمية مماثلة في مجالات مختلفة.

وركزت الكلية التقنية في مشاركتها على استعراض التقنيات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التاريخ والآثار، وذلك انطلاقا من دور الكلية في نشر المعرفة التقنية، وإلقاء الضوء على آخر المستجدات في العالم الرقمي.

وأضاف "المقعدي" أن الكلية أنتجت من خلال مركزها الإعلامي فيلماً وثائقياً يحكي تاريخ القنفذة وحضارتها عبر العصور، والذي سيعرض ضمن فقرات الحفل الرئيسية.

وأشار إلى أن الكلية أعدت عرضاً مرئياً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التاريخ والآثار، تضمن استعراضاً للتقنيات الحديثة المستخدمة في التعرف على النقوش التاريخية وقراءة الحروف والجمل في النقوش التاريخية المكتشفة، وتحليل اللغات القديمة وتخمين إكمال الجمل والأحرف الناقصة بها، وذلك باستخدام الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية، إضافة إلى الاستكشاف الآلي للمناطق الأثرية من خلال تحليل صور سطح الأرض الملتقطة بالأقمار الصناعية، أو بيانات الاستشعار عن بعد باستخدام الليزر عبر الطائرات المسيرة (الدرون)، وكذلك التعرف على القطع الأثرية والمواد المستخدمة في صناعتها، ونوعها، وتاريخها، وإعادة بناء الأجزاء التالفة منها من خلال نمذجتها بأبعاد ثلاثية.