بالأرقام.. هذه توقعات عام 2021 بالنسبة لشركات الطيران والسياحة.. والانفراجة في هذا التوقيت

خسائر فادحة تطال القطاع

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA إن شركات الطيران في سبيلها لخسارة إجمالية 157 مليار دولار في 2020 تمتد لعام 2021 لتزيد توقعاتها للقطاع خفضاً على خلفية الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا وإجراءات عزل طالت الأسواق الكبرى.

كان الاتحاد توقع في يونيو الماضي أن تبلغ الخسائر 100 مليار دولار خلال العامين لكنه صار يتوقع عجزاً 118.5 مليار دولار في العام الجاري فقط و38.7 في عام 2021.

وتبرز التوقعات القاتمة التحديات التي لا تزال تواجه القطاع رغم أنباء تبعث على التفاؤل بشأن تطوير لقاحات لكوفيد-19 التي من المقرر استمرار توزيعها عالمياً على مدار العام المقبل.

وقال مدير عام الأياتا ألكسندر دو جونياك وفقاً لرويترز العربية إنه لن يحدث التأثير الإيجابي الكبير على الاقتصاد ونشاط السفر الجوي قبل منتصف-2021.

وتشير تقديرات IATA إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أعداد المسافرين إلى 1.8 مليار هذا العام من 4.5 مليارات في 2019، وأن وتتعافى جزئياً إلى 2.8 مليار العام المقبل. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات من رحلات المسافرين 69 بالمئة إلى 191 مليار دولار في 2020.