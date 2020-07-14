فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 47 وعدد المتعافين 59

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 293 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59 حالة .