"الصحة": تسجيل 261 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 يناير 2021، تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368074 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359573 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6375 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2126 والحالات الحرجة 362 حالة.

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31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 03:36 PM

"الصحة": تسجيل 261 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 يناير 2021، تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368074 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359573 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6375 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2126 والحالات الحرجة 362 حالة.

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