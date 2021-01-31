"الصحة": تسجيل 261 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 يناير 2021، تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368074 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359573 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6375 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2126 والحالات الحرجة 362 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 يناير 2021، تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368074 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359573 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6375 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2126 والحالات الحرجة 362 حالة.