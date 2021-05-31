"الصحة": تسجيل 1245 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1275 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 31 مايو 2021، تسجيل 1245 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 450436 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1275 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 433413 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7362 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9661 والحالات الحرجة 1438 حالة.