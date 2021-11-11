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نوّهت بما قد تشهده المنطقة من ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية

احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق"

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نبّهت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من (البطحاء- الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- العديد- القطيف- رأس تنورة- سلوى).

ونوّهت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ "لذا نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ متمنين السلامة للجميع".