عبر زووم .. "أدبي حائل" ينظم دورة "كيف تقرأ نصًّا فلسفيًّا"

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين .. والتسجيل إلكترونيًّا

ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩-٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م؛ دورة افتراضية عبر منصة زووم بعنوان: «كيف تقرأ نصاً فلسفياً», يقدمها شايع الوقيان، وذلك من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتستهدف الدورة التعرف على الآليات التي يجب اتخاذها لتسهيل قراءة النص الفلسفي؛ حيث أتاح النادي للراغبين بحضور الدورة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‪http://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

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28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 09:09 PM

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين .. والتسجيل إلكترونيًّا

عبر زووم .. "أدبي حائل" ينظم دورة "كيف تقرأ نصًّا فلسفيًّا"

منصور الشلاقي

الرياض

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ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩-٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م؛ دورة افتراضية عبر منصة زووم بعنوان: «كيف تقرأ نصاً فلسفياً», يقدمها شايع الوقيان، وذلك من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتستهدف الدورة التعرف على الآليات التي يجب اتخاذها لتسهيل قراءة النص الفلسفي؛ حيث أتاح النادي للراغبين بحضور الدورة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‪http://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

الرابط المختصر

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