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يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين .. والتسجيل إلكترونيًّا

عبر زووم .. "أدبي حائل" ينظم دورة "كيف تقرأ نصًّا فلسفيًّا"

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ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩-٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م؛ دورة افتراضية عبر منصة زووم بعنوان: «كيف تقرأ نصاً فلسفياً», يقدمها شايع الوقيان، وذلك من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتستهدف الدورة التعرف على الآليات التي يجب اتخاذها لتسهيل قراءة النص الفلسفي؛ حيث أتاح النادي للراغبين بحضور الدورة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‏‪http://docs.google.com/forms/d/e/1FAI