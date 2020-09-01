"التجارة العالمية" بلا قبطان.. 8 مرشحين لقيادتها يتصدرهم مرشح سعودي

نساء ورجال من أغلب قارات العالم يتنافسون في المنصب بعد مغادرة "أزيفيدو"

تقرر أن تجري منظمة التجارة العالمية من 7 إلى 16 سبتمبر الجاري سلسلة أولى من المشاورات مع كل من أعضائها على حدة؛ بهدف استبعاد المرشحين الثلاثة الأقل حظاً من بين 8 مرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بعد مغادرة روبرتو أزيفيدو المنصب، أمس الإثنين، تاركاً خلفه مؤسسة عالمية بلا قبطان.

وينتظر أن تلي الخطوة الأولى سلسلتا مشاورات على الأرجح في شهري أكتوبر ونوفمبر؛ حيث عجزت الدول الأعضاء على التوافيق في أواخر يوليو تعيين مدير مؤقت بعد عدم التوافق الذي برز بين واشنطن وبروكسل في تعيين أحد مساعدي المدير السابق أزيفيدو.

والمرشحون الثمانية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، هم كالتالي:

1- محمد التويجري (سعودي)، بدأ حياته العملية طياراً حربياً في القوات الجوية السعودية، وشارك في حرب الخليج الثانية، ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص وتبوأ عدداً من المناصب المرموقة في كبرى المؤسسات، قبل أن ينتقل الى القطاع العام، مروراً بقيادة عدد من المؤسسات التنموية المهمة، إلى أن وصل الى منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، وهو أحد الأعضاء المميزين المساهمين في تنفيذ سير رؤية 2030.

ويشغل حاليًا منصب المستشار في الديوان الملكي السعودي، بمرتبة وزير، منذ مارس الفائت، وهو حاصل على البكالوريوس في علوم الطيران، من كلية الملك فيصل الجوية، والماجستير في ادارة الأعمال من جامعة الملك سعود، مع مرتبة الشرف.

وقع اختيار القيادة السعودية عليه ليكون مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ووصفته الصحافة الدولية بأنه المرشح الأوفر حظاً بين عدد من المرشحين الآخرين.

2- عبد الحميد ممدوح (مصري- سويسري)، يعد مفاوضاً تجارياً قديماً ومحامياً مقيماً في جنيف، أدار قسم التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية من 2001 إلى 2017.

3- أمينة محمد (كينية) سياسية تولت عدة مناصب في بلدها منها وزيرة للرياضة ووزيرة للخارجية، وسبق أن ترأست بعض المنظمات، كالمؤتمر الوزاري والمجلس العام وهيئة تسوية المنازعات وهيئة مراجعة السياسة التجارية.

4- ليام فوكس (بريطاني)، وزير سابق للتجارة الدولية بحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من عام 2016 إلى عام 2019، وشغل فوكس عدداً من الأدوار بما في ذلك رئيس حزب المحافظين، وزير الصحة الظل، وزير الخارجية الظل، وزير الدفاع الظل والمتحدث باسم الشؤون الدستورية، كما تم تعيينه وزيراً للدفاع في عهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في مايو 2010، للإشراف على إعادة تنظيم كبيرة لوزارة الدفاع ومشاركة بريطانيا في الحملات في أفغانستان وليبيا.

5- نجوزي أوكونجو أيويالا (نيجيرية)، وهي وزيرة المالية السابقة في نيجيريا، وتملك خبرة 25 عاماً في البنك الدولي، وتعمل في مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومبعوثة خاصة لمكافحة فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية كما هي عضو في مجلس إدارة "تويتر".

6- خيسوس سيدي (مكسيكي)، أكبر المرشحين سناً حيث يبلغ من العمر 73 عاماً، شغل المرشح المكسيكي منصب سفير دولة المكسيك لدى الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، كما خدم كمستشار أول في صندوق النقد الدولي، حيث كان مسؤولاً عن ادارة سياسات صندوق النقد الدولي بشأن الأزمات المالية في الأرجنتين وتركيا والبرازيل.

7- تيودور أوليانوفشي (مولدوفي)، أصغر المرشحين يبلغ من العمر 37 عاماً تولي منصب وزير الخارجية لمولدوفا، خلال الفترة من يناير 2018 إلى يونيو (2019 وشغل مناصب دبلوماسية أخرى، منها سفير بلاده في سويسرا، ويمتلك خبرة دبلوماسية نحو 15 عاماً.

8- يو ميونغ هي (كورية جنوبية)، تشغل منصب وزير التجارة في كوريا الجنوبية، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في بلادها، ورغم أن يو ميونغ هي لم تتولَ كثيراً من المناصب إلا أنها تعد من الشخصيات المعروفة في الدوائر التجارية.