استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر الشابّ يواجه البحرين وديًّا للمرة الثانية

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته الودية الثانية ضمن ختام معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.



ويستضيف "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب نادي النهضة بالدمام.



على الصعيد الميداني أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "الوطني" صالح المحمدي؛ حيث قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى مرانًا على الكرات الثابتة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.



يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات: أستراليا، وفيتنام، ولاوس.