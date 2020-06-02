"أمير تبوك "يلتقي مدير النقل بالمنطقة ويطلع على تقرير المشاريع

نوه بما يحظى به هذا القطاع بالسعودية من دعم واهتمام من القيادة

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة تبوك، المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، واطلع على تقرير عن المشاريع الجاري تنفيذها، ونِسب الإنجاز في كل مشروع، والمشاريع التي تم الانتهاء منها.

وقد أشاد أمير تبوك بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، منوهًا سموه بما يحظى به قطاع النقل في السعودية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -. فيما أعرب "الحويطي" عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشاريع النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.