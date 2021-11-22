الهلال بـ"الأرض والجمهور".. و"بوهانج" بطموح مدربه الكبير

في قمة "كلاسيكو" القارة .. "الآسيوي" يسلط الضوء

لقاء القمة والإثارة يتجدد بين الكرة السعودية والكورية، حينما يتقابل الهلال السعودي مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

الفريقان اللذان يتقابلان على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، يتسابقان من أجل الفوز بلقب البطولة القارية الأهم على صعيد للأندية للمرة الرابعة في التاريخ.

ووفقاً لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كانت المواجهة الأخيرة بين الهلال وبوهانغ عام 1998، عندما تقابلا في قبل نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري وكانت الفوز من نصيب بوهانغ بنتيجة 1-0 في هونغ كونغ.

سباق الرقم القياسي

يفتخر الفريقان بالتربع على قمة الرقم القياسي من ناحية الفوز بلقب البطولة القارية الأهم على صعيد الأندية، حيث فاز كل منهما مرتين بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري إلى جانب الفوز مرة بلقب دوري أبطال آسيا. والآن يتطلع كل منهما للحصول على اللقب الرابع والانفراد بالرقم القياسي. فقد فاز الهلال بلقب بطولة الآسيوية أبطال الدوري عامي 1991 و2000، في حين فاز بوهانغ بلقب البطولة مرتين على التوالي عامي 1997 و1998، وبعد إطلاق دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد فاز الهلال باللقب عام 2019، في حين كان بوهانغ حصل على الكأس عام 2009.

للمرة الثامنة

لم يسبق لنادي بوهانغ أن خسر المباراة النهائية، في حين يستعد الهلال لخوض النهائي الثامن بالنسبة له، حيث خسر أربع مرات وحقق الفوز في ثلاث مناسبات، فقد خسر الهلال في نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عامي 1986 و1987 ثم فاز بالنهائي عامي 1991 و2000، وبعد ذلك خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2014 أمام ويسترن سيدني وندررز و2017 أمام أوراوا ريد دايموندز لكنه عاد وفاز باللقب عام 2019 على حساب أوراوا ريدز.

البحث عن اللقب الثاني

يأمل شين جين-هو لاعب وسط نادي بوهانغ ستيلرز في تحقيق إنجاز شخصي من خلال الفوز بلقب البطولة مرتين على التوالي مع فريقين مختلفين، ليكرر إنجاز مواطنه نام كونغ-دو الذي فاز بالبطولة مع بوهانغ وسيونغنام عامي 2009 و2010.

وحمل شين شارة قائد الفريق العام الماضي مع أولسان هيونداي وقاده للفوز في 9 مباريات على التوالي ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن ينضم هذا العام إلى بوهانغ.

نهائي رابع لثلاثي الأزرق

تضم تشكيلة الهلال في المباراة النهائية ثلاثة لاعبين يخوضون النهائي الرابع بالنسبة لهم في البطولة.

فقد لعب القائد سلمان الفرج ونجم الوسط سالم الدوسري وقلب الدفاع ياسر الشهراني في نهائي عامي 2014 و2017، قبل يتوجوا مع الفريق باللقب عام 2019.

سباق سعودي كوري

تتربع كوريا الجنوبية على صدارة أكثر الدول التي تأهلت أنديتها للمباراة النهائية في البطولة منذ إطلاق النظام الجديد، حيث سيكون هذا النهائي العاشر من أصل 19 نسخة بلغت فيها أندية كوريا الجنوبية لهذا الدور.

في المقابل تأهلت أندية السعودية 7 مرات من قبل إلى الدور النهائي، حيث بلغ الهلال النهائي 3 مرات بالنظام الجديد وتأهل الاتحاد 3 مرات والأهلي مرة، وسيكون هذا النهائي الرابع للهلال والثامن لأندية السعودية منذ إطلاق النظام الجديد للبطولة.

هجوم ضارب

من بين اللاعبين الذين يخوضون النهائي يوم الثلاثاء، كان بافيتمبي قوميز مهاجم الهلال الأبرز من الناحية التهديفية، بعدما سجل 6 أهداف ليتأهل إلى النهائي الثاني بالنسبة له في آخر ثلاث سنوات.

وكان قوميز توج بجائزة هداف البطولة عام 2019 برصيد 11 هدفًا، وهو يحتاج لتسجيل ثلاثة أهداف في النهائي من أجل اللحاق بمايكل أولونغا مهاجم الدحيل الذي سجل 9 أهداف.

الإنجاز التاريخي

يأمل كيم غي-دونغ مدرب بوهانغ ستيلرز في أن يحقق إنجازًا تاريخيًا من خلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد كلاعب ومدرب، وذلك بعدما فاز بلقب البطولة عام 2009 عندما كان يلعب في صفوف الفريق.