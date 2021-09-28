البنوك تطلق برنامج "واعٍ المصرفي" لتعزيز ثقافة الادخار لدى الطلاب

بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية

وقّعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية مؤخرًا اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية ووزارة التعليم لتنفيذ وإطلاق مبادرة برنامج (واعِ المصرفي) الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار لدى فئة الطلاب والطالبات بشكل مباشر.

ويأتي هذا التعاون ضمن خطة عمل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية التي تهدف إلى رفع الوعي المالي للمجتمع بخلق برامج ومشاريع تستهدف مختلف الفئات عبر إطلاق برامج تعليمية وحملات توعية وغيرها من المبادرات.

ووقّع الاتفاقية كل من أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية رابعة الشميسي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش.

وتشمل هذه المبادرة التعليمية على محاضرات دراسية لا صفية يتم تقديمها في عدد من المدارس والجامعات للعام الدراسي القادم والمتضمن الفصول الدراسية الثلاثة حسب التقويم الدراسي الجديد، وعلى مستوى ثلاث مناطق رئيسية (المنطقة الشرقية - منطقة الرياض - المنطقة الغربية) وذلك بطريقة ممنهجة يقدمها متخصصون ومدربون معتمدون في هذا المجال، يهدف إلى تطوير مهارات 5 ملايين طالب وطالبة في المدارس والجامعات وعدد من الكليات التقنية بشكل مباشر وغير مباشر حيث يقدم جزء منه بشكل حضوري والجزء الآخر عن بُعد.

وتزود هذه المبادرة الطلاب بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة، وإدارة أموالهم و مدخراتهم و اتخاذهم قرارات مالية صائبة في مجالات الإنفاق والادخار والتخطيط والاقتراض والاستثمار، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالمبادئ المصرفية الإسلامية ومخاطر وأساليب الاحتيال المالي الحديثة.