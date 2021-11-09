الناصر: الطلب على النفط سيزيد على 100 مليون برميل يومياً العام المقبل

القدرات النفطية الاحتياطية العالمية الحالية بين 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً

توقّع الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو، أمين الناصر؛ أن يرتفع الطلب على النفط إلى ما يزيد على 100 مليون برميل يومياً في العام المقبل.

قال الناصر؛ في منتدى “نيكاي” للإدارة العالمي، إنَّ الطلب على النفط والغاز سيبقى متيناً لعقد من الزمن، متوقِّعاً أن يكون التحوّل في سوق الطاقة (إلى مصادر غير أحفورية) أبطأ مما يظن كثيرون، وفقا لوكالة بلومبرج.

وأكد الناصر؛ أن “أرامكو” واثقة من تحقيقها الحياد الكربوني في 2050، مشيراً إلى أن الشركة تتباحث مع اليابان وكوريا الجنوبية لبيعهما الهيدروجين الأزرق.

وأوضح أن القدرات النفطية الاحتياطية العالمية الحالية بين 3 ملايين إلى 4 ملايين برميل يومياً، بينما الطلب على وقود الطائرات حوالي 4.5 مليون برميل يومياً.