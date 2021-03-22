اختبارات جديدة لـ"أسترا زينيكا" تثبت عدم علاقته بجلطات الدم

يقي بنسبة 79% من أعراض "كورونا"

أظهرت نتائج اختبار فعالية لقاح شركة أسترا زينيكا، أنه أفضل مما كان متوقعًا في مرحلة متأخرة من تجربة كبيرة يحتمل أن تمهد الطريق لتفويض الطوارئ في الولايات المتحدة وتعزيز الثقة في اللقاح بعد العديد من الانتكاسات في أوروبا.

وبينت الشركة المصنعة للأدوية اليوم (الاثنين) أن التجارب التي أجريت في تشيلي وبيرو والولايات المتحدة وجدت أن اللقاح، الذي تم تطويره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، كان فعالاً بنسبة 79 في المئة في الوقاية من أعراض "كوفيد-19" والأهم من ذلك أنه لم يشكل خطرًا متزايدًا لجلطات الدم.

وأضافت "أسترا زينيكا" أنها تعتزم طلب تصريح طارئ من الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".

وأوقفت أكثر من 12 دولة أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، استخدام لقاح أسترا زينيكا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن ربطته بعض التقارير بجلطات دموية لدى عدد قليل جدًا من الأشخاص.