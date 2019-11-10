بيان جديد من "الأرصاد" حول حالة التقلبات: الأمطار تتواصل للجمعة

قالت: رعدية "متوسطة في مجملها" تُصحب بتساقط البَرَد ورياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، بياناً جديداً اليوم، حول حالة التقلبات؛ متوقعةً استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرارٍ على معظم مناطق المملكة.

وقالت: يُتوقع استمرار فرص هطول أمطار رعدية "متوسطة في مجملها"؛ قد تُصحب بتساقط البَرَد, ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة أو أكثر, قد تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتباراً من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وتبوك، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تشمل الحالة مناطق: حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.

فيما نبّهت الهيئة إلى استمرار تأثير الأمطار في المناطق الآنفة الذِكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية -بمشيئة الله-.