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قالت: فتح باب الترشح العاشرة صباحاً ويستمر حتى الخميس المقبل

انتخابات اتحاد الكرة .. اللجنة تعلن البرنامج الزمني وضربة البداية اليوم

أعلنت لجنة الانتخابات البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لدورته الثالثة ٢٠١٨م، وتفتح باب الترشح اعتباراً من اليوم حتى الخميس المقبل.

ينتظر أن تبدأ لجنة الانتخابات في العاشرة من صباح اليوم، باستقبال طلبات الترشح لانتخابات رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق شروط عدة.