بالفيديو.. رائدتا الفضاء الأمريكيتان خرجتا من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف

لاستبدال البطاريات الكهربائية

قالت وكالة ناسا: إن رائدتي الفضاء الأمريكيتين، كريستينا كوك وجيسيكا مائير، خرجتا اليوم من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف لاستبدال البطاريات الكهربائية.

وأفادت "ناسا" على حسابها في "تويتر"، بأن عملية الخروج من المحطة بدأت الساعة 6:35 بتوقيت الشاطئ الأمريكي الشرقي (الساعة 14:35 بتوقيت موسكو)؛ مضيفة أنها ستستغرق 6 ساعات ونصف الساعة.

وأشارت "ناسا" إلى أن تلك العملية هي الرابعة لتحديث نظام التغذية الكهربائية للمحطة.

يُذكر أن كريستينا كوك، يمكن أن تحطم رقمًا قياسيًّا بين رائدات الفضاء من حيث فترة البقاء غير المنقطع على متن المحطة الفضائية الدولية، ووصلت كريستينا المحطة الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس– 12" للعمل كمهندسة.