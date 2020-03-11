"الصحة" تعلن تعافي أول حالة من المصابين بـ"كورونا الجديد"

ضمن الحالات الموجودة بالعزل الطبي بمستشفى القطيف

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في السعودية، وهي لمواطن ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي.

وأشارت إلى أنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

140

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 08:12 PM

ضمن الحالات الموجودة بالعزل الطبي بمستشفى القطيف

"الصحة" تعلن تعافي أول حالة من المصابين بـ"كورونا الجديد"

عبدالله البرقاوي

الرياض

22 33,296

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في السعودية، وهي لمواطن ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي.

وأشارت إلى أنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020