كينيا: 80 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ 1161

غانا تسجل 217 حالة جديدة والحصيلة 6486

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كينيا إلى 1161 حالة، بعد تسجيل 80 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الكينية، أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 380 حالة، مقابل 50 حالة وفاة.

وقد سجّلت هيئة الصحة الغانية، 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6486 حالة مؤكدة.

وأشارت الهيئة في بيانها اليومي، إلى أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت 1951 حالة، في حين سُجلت 31 حالة وفاة مؤكدة.