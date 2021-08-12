"الأرصاد" ينبِّه عسير والرياض ونجران: أمطار خفيفة وسُحب رعدية وتدنٍّ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الخامسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ونجران والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أن المنطقة تشهد استمرار أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة وتثليث وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس. وتشهد بيشة عوالق ترابية حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة نجران سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.



