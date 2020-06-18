"الحسني": لا حالات "كورونا" في جامع عنيكر بالقوز.. وتوقف الصلاة للتعقيم فقط

نفى إمام وخطيب جامع عنيكر بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة، ما تم تداوله من وجود حالات مصابة بفيروس " كوفيد- 19" في جامع عنيكر بالقوز، مؤكدًا أن الصلاة بجامع عنيكر توقفت من أجل عمل التعقيمات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد- 19) ليس إلا! وذلك بعد التنسيق مع فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة.

وقال لـ"سبق" إمام وخطيب الجامع بعنيكر الدكتور إبراهيم الحسني، إن الأوقاف وافقت قبل ظهر أمس الأربعاء ٢٥ / ١٠/ ١٤٤١ هـ على إغلاق الجامع ريثما يتم التعقيم من قِبل الجهات المعنية والمساندة، وباشر فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالقنفذة الشيخ الحسن بن نوري السيد، للتنسيق مع رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، وتكونت لجنة لتطهير وتعقيم المسجد الجامع صباح اليوم الخميس.

وأكد "الحسني" أن الإغلاق جاء في إطار الإجراءات الاحترازية؛ مما استدعى اتخاذ هذه الخطوة منا فقط للتعقيم والتطهير، حفاظًا على سلامة المصلين، مقدمًا في الوقت نفسه شكره لإدارة المساجد بالقنفذة وبلدية القوز.

وأشار "الحسني" إلى أن إدارة أوقاف القنفذة طلبت منه معاودة الصلاة في الجامع من مساء اليوم نفسه، موضحًا للمصلين ومرتادي الجامع بإقامة صلاة الجمعة يوم غدٍ، وتطمينهم بأن الوضع آمن وما قام به إنما يكون حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، ولاسيما في ضوء كثرة مرتادي الجامع ليوم الجمعة والمكون من طابقين.

واختتم حديثه بأن الصلاة توقفت ليوم واحد فقط للتعقيم ثم عادت ولله الحمد، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد وقيادته الحكيمة والتي لا تألو جهدًا في خدمة مواطنيه، وجعلت سلامته من أولوياتها، وسأل الله سبحانه أن يزيل هذا الوباء عن هذه الأمة، وأن نكون بأحسن وأفضل حال.