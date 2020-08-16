"كورونا" يصيب 39 أردنيًا جديدًا

إجمالي المرضى يرتفع إلى 1.378

سجل الأردن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.378 إصابة.





وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا.

وأشارت إلى تسجيل 7 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.251 حالة.