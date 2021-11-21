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"فكي" دعا المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان

الاتحاد الأفريقي: الاتفاق السياسي بين "حمدوك" و"البرهان" خطوة مهمة يمكن البناء عليها

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ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، اليوم "الأحد"، أن الاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها.



ودعا "فكي" في بيان المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والتحضير الديمقراطي الجامع لانتخابات حرة وسليمة؛ وفقًا لـ"رويترز".