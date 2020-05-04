"غرفة الرياض" تستعرض مبادرات "هيئة المواصفات" خلال "الجائحة".. الأربعاء

تعقد غرفة الرياض مساء يوم الأربعاء 6 مايو، لقاءً عن بعد يستعرض مبادرات هيئة المواصفات والمقاييس لدعم القطاع الخاص، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الغرفة لاستعراض المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات الأزمة.

ويتحدث خلال اللقاء الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، والمهندس سعود العسكر نائب المحافظ للمطابقة والجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويستعرض اللقاء المبادرات التي قامت بها الهيئة لدعم القطاع الخاص والمصانع الوطنية والجهات المستفيدة من تلك المبادرات، وشروط الاستحقاق، وآلية الاستفادة من تلك المبادرات في ظل جائحة كورونا.