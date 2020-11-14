"الصحة": تسجيل 349 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 379 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، تسجيل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 352950 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 379 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 339947 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5641 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7362 والحالات الحرجة 807 حالة.