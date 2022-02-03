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نفّذت فِرَقها الرقابية 703 زيارات من 15 إلى 20 يناير وكشفت عن 4 ملاحظات

"أمانة الرياض" ترصد 56 مخالفة خلال جولاتها التفقدية للرقابة على المباني

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استمرارًا لجهودها في أعمال الرقابة على المباني، تُواصل أمانة الرياض زياراتها التفقدية؛ للتحقق من التزام تلك المباني بالاشتراطات المطلوبة.

ورصد مراقبو الأمانة خلال 703 زيارات نفّذتها في الفترة من 15 إلى 20 يناير، 2022.56 مخالفة.

وأوضحت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن أبرز الملاحظات المرصودة تركزت حول إضافة دور غير نظامي، أو بناء الارتدادات على الصامت، وتغيير استخدام المبنى أو تعديل الهيكل دون موافقة.