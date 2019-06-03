مجلس موارد الجالية المسلمة في هونج كونج يقرر العيد.. الأربعاء

لعدم رؤية هلال شوال

أعلن مجلس أمناء موارد الجالية المسلمة في هونج كونج أن يوم غد الثلاثاء 4 يونيو 2019م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان للعام الجاري 2019م، وأول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019، بحسب قرار لجنة ترائي الهلال التي أجمعت على عدم رؤية الهلال لشهر شوال هذه الليلة.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس قبل قليل وتم التعميم لكل الجالية المسلمة عبر المساجد الخمسة التابعة للمجلس بأن يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان لعدم رؤية الهلال وسيكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ.

ويشكل المسلمون في إقليم هونج كونح 3% من السكان البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، حيث يبلغ عدد المسلمين 350 ألف مسلم ومسلمة، يتمتعون بحرية تامة في ممارسة شعائرهم الدينية، ويوجد في الأقليم خمس مساجد رئيسية وعشرات المصليات الصغيرة الموزعة في أكثر من 80 جزيرة تتبع الأقليم.