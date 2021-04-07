"المشيطي" يكرّم منسوبي المحاجر الحيوانية والنباتية لجهودهم خلال "كورونا"

أكد أن عمل المحاجر تميز بكفاءة واحترافية في التعامل مع الأزمة

شدد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، على الدور المميز الذي يقدمه منسوبو المحاجر الحيوانية والنباتية بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية في مناطق المملكة، مبينًا أن عمل المحاجر يتميز بكفاءة منسوبيه وتعامل مع جائحة فيروس كورونا العام الماضي بكل احترافية واقتدار وأن الظروف مؤهلة دائمًا لتواصل فروع المحاجر بإذن الله استمرارية تميزها.

وفي التفاصيل .. جاء ذلك في حفل تكريم لمديري ومنسوبي المحاجر الحيوانية والنباتية الذي نظمته وكالة الثروة الحيوانية اليوم الأربعاء في مقر ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور سعادة وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، وذلك في بادرة شكر وتقدير ولمسة وفاء لما قدموه من الجهود وتفانيهم بالعمل في المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال جائحة كورونا العام الماضي، الأمر الذي أسهم باستمرارية سلاسل الإمداد الغذائية من مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والحيوانية.

وأوضح الدكتور "البطشان" في كلمته في هذا اللقاء أن تكريم مديري المحاجر هو تكريم لجميع منسوبي المحاجر الحيوانية والنباتية بهذه الوزارة، وما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل من الله ثم بجهودهم وأدائهم الواجب بكل اقتدار وأمانة.

وأضاف في كلمته: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لنائب الوزير على تشريفه هذا اللقاء وتكريم زملائنا مديري المحاجر الذي يعد بدوره تكريمًا لجميع منسوبي المحاجر.

وقدم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية في الختام دروعًا تذكارية وشهادات شكر وتقدير لمديري المحاجر في المنافذ الحدودية.