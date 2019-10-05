شاهد.. قوات التحالف البحري تنقذ سفينة يمنية تقل 65 شخصًا

تم تقديم الرعاية الصحية لهم فور وصولهم ميناء "نشطون"

نفَّذت قوات التحالف البحرية التابعة لقيادة القوات المشتركة (قطاع المهرة) عملية بحث وإنقاذ بواسطة أحد زوارقها البحرية، استمرت لمدة 18 ساعة؛ للعثور على السفينة اليمنية "الواثق" التي تعطلت محركاتها، وانحرفت عن مسارها يوم الخميس، وتم سحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها إلى ميناء "نشطون". واستغرقت عملية السحب 28 ساعة بعد إكمال ٤٦ ساعة بعملية البحث والإنقاذ.

وفور وصول السفينة يوم الجمعة بدأ الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة، وكذلك مستشفى "الغيضة"، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

وقد كان لجهود التحالف في إنقاذ المسافرين وطاقم السفينة بالغ الأثر عليهم، وكذلك أقاربهم والمجتمع بمحافظة المهرة.

يُشار إلى أنه في يوم الأربعاء الماضي أبحرت السفينة "الواثق" وعلى متنها ٦٠ مسافرًا يمنيًّا، من بينهم ١١ امرأة، و٧ أطفال، و٤٢ رجلاً، إضافة لطاقمها المكون من ٥ بحارة، من جزيرة "سقطرى" باتجاه السواحل اليمنية لمحافظة المهرة.

وأثناء إبحار السفينة، وعلى مسافة ١١٧ ميلاً بحريًّا من ميناء "نشطون"، تعطلت جميع محركاتها. وبسبب سرعة الرياح انحرفت السفينة عن مسارها شرقًا بمسافة 20 ميلاً بحريًّا.