خلال يوم.. العراق: 2344 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400124 والضحايا 9790 حالة

سجل العراق 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400124 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9790 حالة, فيما سُجّلت 4233 حالة شفاء جديدة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 332330 حالة.

