في العلا .. ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

تناولا أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية - اليابانية 2030 واستعرضا التطورات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العلا اليوم دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وقد صافح رئيس الوزراء الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء، وسط ترحيب من الفِرق الشعبية التي قدمت عروضًا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديمًا.

وخلال جلستهما في "بيت الشعر" اطلع رئيس الوزراء الياباني على التراث والثقافة السعوديَّيْن الأصيلَيْن.

حضر اللقاء الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري (الوزير المرافق)، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني نائب رئيس مجلس الوزراء ناوكي أوكادا، ومعالي المستشار الخاص لدولة رئيس الوزراء مينورو كيهارا، ومستشار الأمن القومي شيغيرو كيتامورا، والأمين التنفيذي لدولة رئيس الوزراء والمستشار الخاص لدولته تاكايا إيماي، وسفير اليابان لدى السعودية تسوكاسا إيمورا، ومعالي النائب الأعلى لوزير الخارجية للشؤون السياسية تاكيؤو موري، ومعالي النائب الأعلى لوزير الخارجية كينجي كاناسوجي، ومعالي النائب الأعلى لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة شيغيهير تاناكا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء هيروشي سوزوكي، والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية كاتشو هيكو تاكا هاشي، ومدير مكتب الشرق الأوسط الثاني أكيهيرو تسوجي.

وعقب اللقاء عقد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية - اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له قد وصلوا العلا في وقت سابق اليوم، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الإقليمي بالعلا: الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية - اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري "الوزير المرافق".