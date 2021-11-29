شاهد.. "عبدالعزيز بن سلمان": لا ننحني إلا لله.. ولدينا قيادة أوصلت رؤوسنا للسماء

أكد: الشباب هم الطاقة البشرية التي تعول عليها الدول للمستقبل

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في حفل إطلاق حقل الجافورة للغاز، اليوم، إن المملكة لديها طاقات من الشباب والشابات ستدفع البلاد للأمام بحكم مخرجات التعليم ومراكز التدريب الجيدة، مشيرًا إلى أنه عندما نصل إلى 2030 سنكتشف أن طموحاتنا كانت متواضعة مقارنة بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأضاف في كلمته أن الشباب هم الطاقة البشرية التي تعول عليها الدول للمستقبل، فإذا كانت طموحة صُنع مستقبل مشرق للبلاد.

واختتم كلمته بالقول: "الحمد لله نحن في هذا البلد، لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى"، مضيفًا: "أكرمنا الله بقيادة جعلت رؤوسنا تصل للسماء".

وكانت شركة أرامكو احتفلت اليوم، وبحضور ومشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، بتحقيق الجدوى التجارية في تطوير أعمال الغاز الصخري (غير التقليدي)، وهو حدث يتحقق للمرة الأولى بنطاق كبير خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وتواكب احتفال الشركة بإعلانها مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتطوير حقل الغاز الضخم وغير التقليدي في الجافورة، أكبر حقل غاز غير مصاحب في المملكة.