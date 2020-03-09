توجيه شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية للتعليم والصحة.. بالمجان

أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن توجيه شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين.

وأوضح أن ذلك جاء بعد انعقاد اجتماعات ثنائية اليوم بين وزراء الاتصالات والتعليم والصحة؛ واستشعارًا للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الاتصالات؛ وجهنا شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين.