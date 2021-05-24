"طيران الإمارات" تحذر شركة تصنيع الطائرات الأمريكية "بوينغ".. تعرف على السبب؟

حذّر تيم كلارك رئيس "طيران الإمارات"، شركة تصنيع الطائرات الأمريكية "بوينغ" بأن شركته سترفض تسلم طائراتها من طراز "777 إكس" إذا لم تفِ بمعايير الأداء المدرجة في العقود.

وطبقاً لـ"رويترز"، قال "كلارك" في مقابلة بُثت اليوم الاثنين، إنه لم يتلقّ أي تفاصيل متعلقة بأداء محركات الطائرة الجديدة حتى الآن، على الرغم من أن الرحلات التجريبية بدأت منذ العام الماضي.

"كلارك" أثار مخاوف من أن "بوينغ" اتخذت عادة في الآونة الأخيرة، وهي إطلاق وعود مبالغ فيها بشأن أداء طائراتها الجديدة، مثلما حدث مع طرازي "737 ماكس" و"787 دريملاينر" وكلاهما في الخدمة حالياً.

وأكد "كلارك": "لن نقبل طائرة إلا إذا كان أداؤها مطابقاً للعقد مائة بالمائة، لن نتسلم الطائرة إلا إذا كانت تقوم بما قالوا إنها ستقوم به في العقد وأقروا به".