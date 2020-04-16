"المركز الوطني لإدارة الدين" يستعرض جهود المملكة لمواجهة تداعيات "كورونا"

عبر لقاء افتراضي مع المستثمرين الدوليين

استعرض فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، عبر لقاء افتراضي مع المستثمرين الدوليين يمثلون 20 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط؛ الجهود التي بذلتها ولا زالت تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19".

وناقش الرئيس التنفيذي خلال اللقاء الافتراضي مع المستثمرين، الوضع الاقتصادي والصحي للمملكة في ظل الظروف التي يعيشها العالم من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد – 19"، موضحاً كيف تمكنت حكومة المملكة من اتخاذ التدابير الاحترازية لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي في المملكة، والمبادرات الحكومية الرامية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، كما تطرق إلى الإستراتيجية التمويلية التي اتخذها المركز العام الحالي لمواكبة المستجدات العالمية.

وتأتي تلك اللقاءات في إطار إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين في التعامل مع المستثمرين، والهادفة إلى تنويع وتوسيع قاعدتهم وتوثيق وتطوير العلاقات معهم بالتواصل الفعال، خصوصاً في الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.