شاهد.. "سيول عسير" تجبر ضبعًا مفترسًا على الخروج نهارًا على غير عادته

لا يخرج إلا بالليل لاصطياد فرائسه.. و"الحلافي" يوثق اللحظة النادرة

لم يدر بخلد ذلك الضبع المفترس، الذي لا يظهر إلا ليلاً للصيد والأكل، أن جميع الظروف المحيطة ستكسر ديناميكية الحياة لديه، التي شعارها الاختباء والبُعد عن أعين الناس.. فكانت الأمطار وعدسة الكاميرا كفيلتَين بأن تُظهرا لنا هذا المخلوق الليلي العجيب.

ورصدت عدسة كاميرا المصور فهد مشعل الحلافي في أقصى شمال غرب منطقة عسير، وبالتحديد مركز الفوهة، الضبع بعد أن أجبرته الأمطار الأخيرة على الخروج من إحدى عبّارات تصريف السيول.

ويُعد الضبع من الحيوانات البرية المفترسة اللاحمة، وينتمي إلى شعبة الحبليات، ويخرج للبحث عن طعامه ليلاً منفردًا أو ضمن مجموعة، وهو من الحيوانات التي تقتات على أكل الجيف وبقايا صيد وفرائس الحيوانات الأخرى، ويصيد بمهارة، ويتميز بقوة فكية هائلة، تُمكنه من سحق العظام بأنيابه. وقيل إن الضبع يصطاد معظم فرائسه بنفسه.

وأحب الأماكن إلى الضباع الأراضي الزراعية المكشوفة القريبة من المناطق الصخرية.. وهو من الحيوانات التي لا تخرج إلا بعد المغرب، ولا تبارح مكانها نهارًا إلا مرغمة.