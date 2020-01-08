"مختصون" بأمانة الرياض: 8 احتياطات يجب اتباعها لاستخدام المبيدات الكيماوية

لضمان السلامة والأمان لمستخدميها وعدم التعرض لأي أعراض مضرة

أورد مختصون في أمانة منطقة الرياض، ثمانية احتياطات يجب الحرص على اتباعها والالتزام بها أثناء استخدام المبيدات الكيماوية، لضمان السلامة والأمان وعدم التعرض لأي أعراض مضرة لاسمح الله.

وتفصيلاً.. نصح المختصون بأنه في حال اقتناء مبيد كيماوي التأكد من أن المبيد مسجل ومرخص لدى الجهات المختصة، وأن تكون العبوة سالمة وعدم استخدام أي عبوة مفتوحة، بالإضافة لضرورة قراءة التعليمات المسجلة بعناية والتأكد من صلاحية المبيد وكمية الجرعة المقررة.

كما نصحوا بعدم خلط مبيدين معاً إلا بعد معرفة إمكانية الخلط حسب التعليمات المسجلة، وعدم رش المزروعات في الأماكن المغلقة، مع عدم رشّها في الأوقات التي تكون فيها درجة الحرارة عالية.

وآخر هذه الاحتياطات هي عدم استخدام المبيد بدون استعمال أدوات الوقاية والحماية الشخصية مثل: القفازات، والكمامة، ومعطف للجسم، والحذاء المناسب، ونظارة واقية للعين.



