شاهد.. لجنة الأفلاج تكرّم مسنين امتهنوا "الكدادة" معتمدين على كسب أيديهم

رفضوا البقاء في المنزل رغم جائحة كورونا

كرّمت لجنة تنمية الأفلاج، مساء اليوم، مسنين رفضوا البقاء في المنزل وامتهنوا "الكدادة" داخل المحافظة ومراكزها، لكسب الرزق بالحلال وتأمين مصاريفهم اليومية ومستلزماتهم العائلية.

واستقبل رئيس لجنة الأفلاج، مرضي الحبشان، المسنين بمقر اللجنة وقدم لهم هدية تذكارية.

وأكد أن استمرارهم في العمل رغم تقدم السن واعتمادهم على كسب أيديهم رسالة لكل شاب عاطل بقي في منزله واعتمد على غيره في تأمين مصروفه اليومي.

وكانت "سبق" قد انفردت مساء أمس الأربعاء، بنشر خبر عن مواطنين تمسكا منذ عقود من الزمن بعملهم القديم "الكدادة الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد رغم تغير الكثير من حولهم وثورة التقنية الحديثة وتنوع تطبيقات "مشاوير التوصيل" على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تخلوا عن تعاملات الأجهزة الذكية وتطبيقاتها الحديثة واكتفوا بالتعامل المباشر مع طالب الخدمة، واستمرارهم في هذه المهنة رغم تدني مكاسبهم اليومية بعد جائحة كورونا، إضافة إلى منافسة العامل الأجنبي الذي امتهن هذا العمل، ومحدودية الدخل من هذه المهنة التي تحوَّلت إلى هواية وتسلية.