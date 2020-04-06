‏"العبدالعالي" عن "رمضان وكورونا": السعودية جزء من العالم.. والجائحة ستبقى أشهراً عدة

قال: العالم ليس قريباً من نهاية كورونا.. وستبقى الحال كما هي الآن

أوضح محمد بن خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن أزمة كورونا ستستمر أشهراً عدة، وأن شهر رمضان سيتأثر بالجائحة، وستبقى الحال كما هي الآن.

وقال في معرض جوابه عن سؤال المذيع عبدالله المديفر في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا": ‏"العالم ليس قريباً من نهاية كورونا، والسعودية جزء منه. نعم.. نحن لا نتحدث عن أسابيع، بل نتحدث عن أشهُر!".

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة من أنه "إذا لم يلتزم الناس خلال الأشهر القادمة؛ سوف يكون مئات الآلاف عرضة للإصابة، وسوف ينهار النظام الصحي"، مشيراً إلى أن "هذا ليس سيناريو خيالياً"!

وتحدث "العبدالعالي" مع الإعلامي عبدالله المديفر بشفافية عن مصير الأزمة وهل سندرك رمضان وعيد الفطر في أجواء طبيعية، قائلاً: "العالم ليس قريباً من نهاية كورونا، والمملكة جزء منه!". مضيفاً: "نحن لا نتحدث عن أسابيع، بل نتحدث عن أشهر"!

وأوضح العبدالعالي: "‏لم نصل لمرحلة الذروة في انتشار كورونا حتى الآن، والعالم كله لا يتوقع أن نصل لمرحلة "تحكم" أو مرحلة "القمة" في انتشار الفيروس ثم الهبوط منها في مدى قريب!".

وزاد متحدث "الصحة" بأن "حالة واحدة من كورونا قد تنقل العدوى للآلاف، وترتفع بمؤشراتنا للمنحنى الخطر!"، مشيراً بأننا "نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس، إلا إذا أحكمنا السيطرة بالخطوات الاستباقية القوية".

ولفت إلى أن "العالم بدأ في تسجيل الحالات مع بداية يناير، وأول حالة سُجلت عندنا في 2 مارس".

ونوه متحدث الصحة بالإمكانات الصحية والطبية في المملكة قائلاً: " لدينا قرابة الـ 80 ألف سرير بمؤسساتنا الصحي، منها ثمانية آلاف سرير رعاية مركزة، وخصصنا أكثر من 2000 سرير مخصصة للعزل الصحي، لدينا أكثر من ثمانية آلاف جهاز تنفس صناعي".

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية وجدت في قرار تقديم الخدمات الصحية للمقيمين ومخالفي الإقامة تطبيقاً عملياً لمفهوم (الصحة للجميع)، ودعت العالم إلى أن يحذو حذو المملكة في هذه الخطوة".



