أضرار "كورونا".. الاتحاد الأوروبي يلجأ لتخفيض ساعات العمل تجنباً للبطالة

دول التكتل ستتحمل جزءاً من أجور العمال

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، نظام عمل جديداً لساعات أقل تدعمه الدولة؛ لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم، في ظل تضرر اقتصادات دول التكتل البالغ عددها 27 من وباء فيروس "كورونا".

وأوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين في رسالة مصورة، أن الشركات تدفع أجوراً لموظفيها، حتى لو لم تكن تدر دخلاً في الوقت الحالي، وتهب أوروبا حالياً لدعمها بمبادرة جديدة، وفق "رويترز".

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى مساعدة إيطاليا وإسبانيا وجميع الدول الأخرى، التي تضررت بشدة.

وأشارت إلى المبادرة ستكفلها جميع دول الاتحاد الأوروبي، ولكنها لم تذكر كيفية تمويلها.

ومن الواضح أن النظام موضوع على غرار خطة خفض ساعات العمل الألمانية، التي تدفع الحكومة بموجبها جزءاً من أجر العامل؛ حتى لا يتم الاستغناء عن عاملين رغم التباطؤ.