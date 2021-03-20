عسير.. مجالس افتراضية لأولياء أمور الطلاب والطالبات لتعزيز الشراكة

لتفعيل أدوارهم في مساعدة أبنائهم للتعلم عن بعد ورفع مستواهم التحصيلي

وجهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مدارس المنطقة للبنين والبنات بعقد مجالس افتراضية لأولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن المجالس تسعى لتحقيق أبعاد متعددة من خلال تعزيز شراكة أولياء أمور الطلاب والطالبات في هذه المرحلة والوقوف على أبرز فرص التحسين والارتقاء بالعمل وصولًا إلى الرؤية المنشودة، ومن أبرزها دعم الطلاب والطالبات عن طريق منصة مدرستي ونظام نور، إضافة إلى تفعيل دور أولياء الأمور في تنمية الدافعية لدى أبنائهم وبناتهم للتعلم عن بعد ورفع مستواهم التحصيلي والفهم القرائي والكتابي، بالإضافة إلى توجيه الأبناء نحو السلوكيات الرقمية المناسبة في المنصة وصولاً إلى إيجاد الحلول المناسبة لبعض التحديات.

ثمن الجوني جهود قادة وقائدات المدارس ومنسوبيها وأولياء الأمور في هذا الصدد، وبما يضمن تضافر الجهود وتحقيق الأهداف المنشودة.