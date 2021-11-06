تنبيه "مركز الأرصاد": ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

ورياح نشطة وسحب رعدية على العيص تستمر حتى ٦ مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ2 صباحاً تستمر حتى الساعة 8 صباحاً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة العيص، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ١ ظهراً تستمر حتى الساعة ٦ مساء.