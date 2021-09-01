محافظ الجموم يتسلّم تقرير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

نوه بحجم الجهود المبذولة طوال العام

استقبل محافظ الجموم فهد بن منير القثامي، اليوم، مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي؛ حيث تم تسليم التقرير السنوي لإنجازات المركز التنموية والاجتماعية والثقافية بمحافظة الجموم لعام ١٤٤٢هـ.

وبهذه المناسبة قدم المحافظ القثامي شكره لمدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة على هذا الإنجاز والعمل الاجتماعي والتنموي.