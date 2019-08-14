"ضربة جوية لأبل".. "الطيران الأمريكية" تمنع بعض أجهزتها بالرحلات

درجة حرارة البطارية قد ترتفع بشكل ملحوظ مما يعزز خطر الاحتراق

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس الثلاثاء، منع بعض منتجات "أبل" على متن الطائرات، بعدما قالت الشركة إن بطاريتها قد تسبب خطر اندلاع حريق.



ونقلت صحف أمريكية بيان إدارة الطيران الفيدرالية، جاء فيه أن بعض طرز الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" لن يسمح به في الرحلات الجوية.



وبحسب سكاي نيوز أوضح البيان أن "الإدارة على علم باستدعاء بطاريات بعض موديلات كمبيوتر ماك بوك برو، وأنها أبلغت شركات الطيران الأمريكية بالأمر.



وذكرت إدارة الطيران شركات الخطوط الجوية باتباع إجراءات السلامة التي صدرت عام 2016 بخصوص المنتجات الإلكترونية، التي استدعتها شركاتها بسبب مشاكل البطاريات، مما يعني أن أجهزة الكمبيوتر المدرجة في قائمة المنع لن يسمح بها سواء في الحقائب اليدوية أو تلك المشحونة في بطن الطائرة.



وكانت وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت تحذيراً مماثلاً قبل أيام بالنسبة للطائرات التي تعمل داخل القارة، بما في ذلك إجبار الركاب على إغلاق أي أجهزة إلكترونية تعمل ببطاريات ليثيوم تم استدعاؤها.



وتشمل أجهزة "أبل" المعنية بالمنع كمبيوترات "ماك بوك برو" بقياس 15 بوصة، التي بيعت بين عامي 2015 و2017، التي أعلنت الشركة في وقت سابق أن درجة حرارتها قد ترتفع بشكل ملحوظ مما يعزز خطر الاحتراق.



وكانت معظم شركات الطيران حول العالم قد منعت اصطحاب أي هواتف من طراز "سامسونغ غالاكسي نوت 7" عام 2016، للأسباب ذاتها.