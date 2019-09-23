"العتيبي": الوطن عطاء لا ينضب.. تخفق بحبه قلوب أبنائه وتتغنى بأمجاده في كل محفل

قال إن بناء المواطن السعودي وتهيئة سُبل عيشه ورخائه كافة كانا الشغل الشاغل لحكام البلاد

أكد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية، نايف بن ضيف الله العتيبي، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني أن "الوطن هو ذلك الحب الفطري الذي يخالط الروح، ويمتزج بالقلب، ويسري في الجسد مسرى الدم في العروق. الوطن هو العطاء الذي لا ينضب، تخفق بحبه قلوب أبنائه، وتتغنى بأمجاده في كل محفل.. ولا عجب أن يكون هذا الحب استثنائيًّا مختلطًا بالجلال والعزة والقداسة والهيبة؛ إذا كان الوطن هو قلب العالم الإسلامي، ومهبط الوحي القرآني، ومهوى الأفئدة".

وأضاف: "في هذا اليوم 89 عامًا تمضي في مسيرة هذا الوطن المعطاء نحو العلا والمجد، نحو الرخاء والازدهار. فما إن يشيَّد جسر، أو يشق طريق، أو يُبنى صرح، حتى تبدأ ملحمة بناء أخرى، محورها الإجماع على قلب رجل واحد خلف قيادة راشدة رشيدة، تبني وتحمي وتصون مقدرات البلاد والعباد، في مسيرة سَمْتها الثبات على المبادئ، ووضوح الرؤية، والإيمان بقدرة الوطن على تجاوز الصعاب كافة ".

وأردف: "89 عامًا مضت من العمل والكفاح في الداخل والخارج.. فبناء المواطن السعودي، وتهيئة سبل عيشه ورخائه كافة، كانا الشغل الشاغل لحكام هذه البلاد. وكذلك الاهتمام بقضايا العالم العربي والإسلامي، وتبني قضايا الأمة العربية لم يغب عن فكر وسياسات واستراتيجيات قادة هذا الوطن المعطاء. وبهذا رسم القادة والمؤسسون للوطن مساره بكل فخر واعتزاز، بدءًا من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وصولاً للقائد الملك سلمان الحزم، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان –حفظهما الله-. فما أروعك أيها الوطن المعطاء وأنت تمضي بثقة، وتسير شامخًا نحو العلياء".

وقال "العتيبي": "تأكيدًا لمسار الوطن الشامخ بتلك الإنجازات الحافلة، والسيرة العطرة للملوك المؤسسين، تلوح لناظرنا في الأفق القريب دولة النهضة والحداثة (السعودية العظمى) التي تتزامن مع تحقيق رؤية 2030 بعهد سلمان الحزم ورؤية سمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان -حفظهما الله-، حاملين مشعل التنوير، وعازمين بكل صدق على نقل السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات، باذلين لذلك كل جهد نبيل في مسيرة التقدم والبناء الحضاري والاجتماعي والاقتصادي؛ كي ترقى بلادنا، ويشتد عودها يومًا بعد يوم؛ ليجعلا منها قوة عظمى في العالم أجمع، ومركز ثقل وريادة في محيطها الإقليمي والعربي".

وتابع: "ففي يوم الوطن يحق لنا إظهار الحب، وإعلان الفخر بأولئك الرجال الأوفياء النجباء من أبناء هذا الوطن، الذين أعطوا كل ما لديهم من جهود، وشاركوا في البناء والتنمية، ودافعوا عن حياضه، فحققوا النجاحات المتوالية، التي لا يمكن حصرها في مقال مهما تعددت كلماته أو طالت صفحاته".

واختتم قائلاً: "لنقُلْ لوطننا في هذا اليوم كلمات الحب والولاء بقلوب صادقة؛ ولنسِرْ يدًا بيد مع قيادتنا مجددين البيعة بقلوبنا قبل ألسنتنا، ومؤكدين أننا مع وطننا وقيادتنا في المكره قبل المنشط صفًّا واحدًا لا ينقسم.. لنكن في هذا اليوم معبرين بأفعالنا قبل أقوالنا أن حب الوطن عقيدة ومسؤولية ودين، وأن كيان السعودية الموحد هو القوة الحقيقية لهذا الوطن؛ ليستمر في مسيرته الحافلة؛ فقافلة النهضة انطلقت، ولن يوقفها كيد الكائدين ومؤامرات الأعداء الصاغرين".