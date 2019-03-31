"الباردة" تدهم أجواء العاصمة الليلة .. المسند يتوقع خارطة هطولات الأحد

قال: يستمر نشاط الرياح السطحية وقد تثير #الغبار في المناطق المفتوحة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار ربيعية متفرقة على أجزاءٍ متفرقة من المملكة مع بلوغ الكتلة الباردة نسبياً أجواء العاصمة الرياض مساء اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم أن تهطل أمطار ربيعية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية، وربما #مكة وشرقي #حائل و#القصيم، وعلى أجزاء من منطقتي #الرياض #الشرقية.

وأضاف: مساء اليوم تبلغ الكتلة الباردة "نسبياً" أجواء العاصمة #الرياض، وذروتها يوم الثلاثاء.

وتابع: يستمر نشاط الرياح السطحية اليوم، وقد تثير بعض #الغبار، خاصة في المناطق المفتوحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، كذلك على منطقتَي الشرقية والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: عسير، الباحة، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.