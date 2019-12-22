مصر .. أول تعليق رسمي على فيديوهات "أصوات الحيتان" المرعبة

عقب المقاطع المتداولة على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية

بعد ما تمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة وأثارت الرعب في أكثر من محافظة شاطئية، علّقت وزارة البيئة المصرية على فيديوهات صوت "الحوت الأزرق" على شواطئ البلاد.

وقالت وزارة البيئة، في بيان، نشرته على صفحتها على "الفيس بوك" ونقلته "سبوتنيك عربي": "في إطار متابعة وزارة البيئة لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أن الأصوات المصاحبة لتلك المقاطع صادرة عن الحيتان الزرقاء، قامت فرق العمل التابعة لوزارة البيـئة بمحميات المنطقة الشمالية بالتواصل مع عديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع التي توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأيٍّ من مدن الساحل الشمالي".

وأكّدت وزارة البيئة على وجود أنواع عديدة من الحيتان بالبحر المتوسط، ويعد تكرار مشاهدتها بالساحل المصري مؤشراً إيجابياً على سلامة الوضع البيئي بالساحل الشمالي ونجاحاً للمجهودات الدولية التي بُذلت أخيراً التي شاركت فيها مصر بشكلٍ فعّال خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على الحيتان من الانقراض، وذلك للدور الفعّال الذي تلعبه تلك الكائنات في التوازن البيئي واستقرار النظم البيئية بالبحر المتوسط وبحار ومحيطات العالم كافة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم القيام بأيّ تصرفاتٍ من شأنها إزعاج أو إحداث ضررٍ بأيٍّ من الحيتان في حالة رصدها مع الوضع في الحسبان أن جميع الحيتان التي تُوجد في البحار المصرية غير ضارّة بالإنسان ولم يسبق أن تمّ تسجيل أيِّ حوادث احتكاك مباشر أو غير مباشر من تلك الأنواع مع البشر.