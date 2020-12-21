بروفيسور سعودي: تحوّر كورونا طبيعي وعدائيته لم تتغير كثيراً

أكد أن اللقاح آمن وفعال والمملكة نجحت في حصر الفيروس

قال بروفيسور الطب التجديدي الدكتور صفوق الشمري: إن تحوّر فيروس كورونا جاء لأنه بطبيعته يتغير كل شهر مرتين تقريباً، فكان تركيزه على مفتاح الدخول للخلية الذي نسميه بروتين S حتى يدخل أسرع.

وأضاف الدكتور "الشمري": هذا ما حصل، أن مفتاح الفيروس أصبح أكثر مرونة للدخول بسرعة للخلية، لكن عدائية الفيروس وشدته لم تتغير كثيراً، بعد أن أصبح أكثر مرونة للدخول للخلية، مما زاد من سرعة الانتشار حوالي 70%؜ مقارنة بالسلالات السابقة.

وأوضح "الشمري" أن السلالة الجديدة مختلفة عن أول سلالة بالصين بحوالي 29 تغييراً، يعني أكثر بقليل من الطبيعي؛ لأن الطبيعي 2 بالشهر يعني حوالي 24 تغييراً مفترضاً".

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن بروتين S يشكل حوالي 13%؜ من الشفرة الوراثية، إلا أن التطورات كان نحو ربعها في المفتاح بروتين S".

وأشار: "قد يقول البعض: "هل اللقاح مازال فعالاً؟ الإجابة: نعم، فالمفتاح حجمه حوالي 1274 حمضاً أمينياً، فالتغيير ما كان كبيراً حتى يفلت من اللقاح، وقد راجعت التسلسل الجيني للسلالة الجديدة، فوجدتُ التغيير ليس كبيراً، لذلك قلت لبعض الزملاء في السعودية إن اللقاح سيبقى فعالاً حتى قبل ما تعلن أوروبا أن اللقاح فعال ضد السلالة الجديدة".

وأكد أنه سيبقى فعالاً، ما دام التحوّر ليس كبيراً، وتبع: "أعلم لقاح فايزر ونتائجه بشكل مكثّف؛ لأننا قيّمناه لمدة، وناقشناه في اللجان التقييم واعتماد اللقاحات، فالوضع من شأنه سليم ولا ريب به".

واختتم حديثه: "أعتقد أن المملكة نجحت في حصر الفيروس، فلا تريد انتشاره مُجدداً، حتى لو كان ليس أكثر عدائية من الأول، فهذه احتياطات، وبالعكس سيزيد رغبة الناس باللقاح؛ حتى يتخلصوا من المخاوف".