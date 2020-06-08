ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11

أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قرارًا بترقية المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة مكة المكرمة سالم السواط، إلى المرتبة الحادية عشرة.

صحيفة "سبق" تهنئ "السواط" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 11 متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

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08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 01:06 AM

ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قرارًا بترقية المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة مكة المكرمة سالم السواط، إلى المرتبة الحادية عشرة.

صحيفة "سبق" تهنئ "السواط" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 11 متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

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