شاهد كيف خدع "عاطل" أكبر شركات الطيران الإماراتية

بقيمة مليون و440 ألف درهم

استطاع عامل من إحدى الجنسيات الآسيوية -عاطل عن العمل- خداع إحدى أكبر شركات الطيران الإماراتية، عن طريق ابتكار حيلة جديدة للاستيلاء على 9 ملايين و278 ألفاً و639 ميلاً جوياً؛ تقدّر قيمتها بنحو مليون و440 ألف درهم عن طريق تزوير مستندات إلكترونية، حيث أنشأ 24 حساباً إلكترونياً في برنامج الطيران التابع لشركة الطيران، وبطريقة ما أدخل بيانات تذاكر سفر خاصة بعملاء الشركة التي يعمل بها، وحصل على الأميال لنفسه.

ووجّهت إليه النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية التزوير في مستند إلكتروني رسمي والاحتيال للاستيلاء على مال الغير من نظام معلوماتي وفقاً للإمارات اليوم.

وقالت مسؤول الأمن بقسم مكافحة الاحتيال في المؤسسة المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها مختصة بالتدقيق على التذاكر المشبوهة التي تُشترى من الشركة، واكتشفت وجود مجموعة حسابات إلكترونية مسجلة في برنامج مكافآت درجة رجال الأعمال تُدار من جهاز كمبيوتر واحد، ويتم إيداع الأميال الخاصة بتذاكر السفر في تلك الحسابات باسم شخص واحد؛ لافتة إلى أنها توسعت في التحقيق واكتشفت أن هذه الحسابات عائدة لشركات منتهية الصلاحية.